Ex-«Twilight»-Star Kristen Stewart dreht wieder einen Vampirfilm

Wie «The Hollywood Reporter» weiter meldet, werden Stewart und der aus Guatemala stammende Schauspieler Oscar Isaac (45) die Hauptrollen in dem Vampir–Thriller «Flesh of the Gods» des kanadischen Regisseurs Panos Cosmatos (50) verkörpern. Bekannt wurde der Filmemacher mit seinem halluzinatorischen Horrorfilm «Mandy» (2018). Drehbuchautor Andrew Kevin Walker (59), von dem unter anderem der Thriller «Sieben» (1995) stammte, siedelt die neue Vampirgeschichte im Los Angeles der 1980er Jahre an.