Ex-«Verbotene Liebe»-Star Joe Weil steigt bei «Unter uns» ein

Ein neues Gesicht in der Schillerallee: Der ehemalige «Verbotene Liebe»-Schauspieler Jo Weil (44) wird über einige Folgen bei «Unter uns» zu sehen sein. Das gab RTL am Freitag bekannt. Als New Yorker Star-Architekt Dominic Adams steigt der Frankfurter schon in wenigen Wochen in der Vorabendserie ein.