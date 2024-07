Ex von Heidi Klum: Vito Schnabel hat deutsches Model geheiratet

Dass der Kunsthändler Vito Schnabel (37), ein Expartner von Topmodel Heidi Klum (51), in New York vor den Traualtar treten wird, war schon seit Längerem bekannt. Nachdem die «Bild»–Zeitung zuletzt über die bevorstehende standesamtliche Hochzeit am 9. Juli berichtet hatte, bestätigte Schnabels Braut, das deutsche Model Helena Althof (21), die Eheschliessung nun auf Instagram. In dem sozialen Netzwerk postete die 21–Jährige zwei Bilder von sich im Brautkleid sowie Schnappschüsse der Hochzeitsfeierlichkeiten.