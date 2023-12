Ex-ZDF-Intendant Dieter Stolte mit 89 Jahren verstorben

Der ehemalige ZDF–Intendant Prof. Dr. Dieter Stolte ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren am Sonntagmittag in einem Krankenhaus in Berlin. Das bestätigte seine hinterbliebene Witwe Petra Stolte der «Bild»–Zeitung. «Er ist friedlich eingeschlafen», zitiert das Blatt seine Frau. Dem Bericht zufolge war Stolte seit einigen Jahren gesundheitlich angeschlagen. Er habe unter Parkinson gelitten und sei zuletzt auch auf einen Rollator angewiesen gewesen.