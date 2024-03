Expat-Ranking: Wo Auswanderer gerne leben und wo nicht

Mexiko, Spanien, Panama: Hier leben Expats am liebsten

Als zweitbeliebtestes Land unter Expats weist «Expat Insider» Spanien aus. Beim Freizeitangebot belegt es den ersten Platz und die überwiegende Mehrheit (88 Prozent) ist mit dem kulturellen Angebot und dem Nachtleben in Spanien zufrieden, im weltweiten Vergleich liegt der Durchschnitt hier bei 68 Prozent. Beim «Ease of Settling In Index» verpasst Spanien einen Platz in den Top Ten (zwölfter), belegt aber Platz sechs in der Unterkategorie «Culture & Welcome». Vier von fünf Expats (80 Prozent) fühlen sich auf der iberischen Halbinsel zu Hause, 18 Prozentpunkte mehr als im weltweiten Durchschnitt (62 Prozent).