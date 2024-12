Experte erklärt: So bewältigt man den Vorweihnachtsstress

Herr Dr. Hagemann, Sie behandeln Menschen mit psychischen Belastungen. Bemerken Sie in der Vorweihnachtszeit eine Zunahme der Beschwerden?

Dr. Andreas Hagemann: Generell bemerke ich innerhalb eines Jahres immer wieder Schwankungen in der Nachfrage nach Behandlungen. Oft steigt diese nach den Ferien an, da viele Menschen versuchen, sich in den Urlaub zu retten. Sind die Beschwerden nach der (fehlenden) Erholung noch vorhanden, steigt die Nachfrage. In der Vorweihnachtszeit ist dies anders. Hier steigt bereits vor den Ferien die Stressbelastung und der Druck, sich in eine Behandlung zu begeben, nimmt zu.