«Experte für alles»: Klaas Heufer-Umlauf wird Assistent von Weltstar

Auch «Ein sehr gutes Quiz» geht weiter

Kurz nach dem Start der neuen Folgen von «Experte für alles» gibt es dann noch mehr von Klaas zu sehen. Die Sendung «Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)» mit Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer–Umlauf geht ebenfalls in die zweite Runde. ProSieben zeigt ab dem 20. September vier neue Folgen des Quizformats jeweils samstags um 20:15 Uhr. Auch auf Joyn ist die Sendung verfügbar, in der ein Preisgeld von 100.000 Euro winkt. Das Konzept bleibt gleich: Wie in der ersten Staffel findet das Quiz erneut «irgendwo in Deutschland» statt. Wer sein Wissen unter Beweis stellen möchte, kann nach der Bekanntgabe der Location dort vorbeischauen – und hat die Chance, als einer der Kandidaten ausgewählt zu werden.