Experte im Interview: Wie man eine Fettleber mit Ernährung heilen kann

Grundsätzlich empfehle ich viel Gemüse, aber wenig oder keine Fruchtsäfte, da sie grosse Mengen Fruktose enthalten – und diese Fruktose fördert die Leberverfettung. Schädlich sind stark verarbeitete Lebensmittel und unnatürliche Ernährungsweisen. Ich rate zu einer saisonalen, regionalen Ernährung. Man muss zum Beispiel im Winter keine Erdbeeren oder frische Tomaten essen. Stattdessen lieber fermentierte oder eingemachte Lebensmittel wie Sauerkraut. Diese fördern ein gesundes Darmmikrobiom, was wiederum der Leber zugutekommt. Wichtig ist ausserdem, weniger zu essen: Wir müssen weg von dem Gedanken, dass der Teller immer leer gegessen werden muss.