Experte klärt auf: So verbrauchen wir weniger Energie im Sommer

Auch wenn die Heizung im Sommer überwiegend ausbleibt, können Verbraucherinnen und Verbraucher in der warmen Jahreszeit einige Massnahmen treffen, um zusätzlich Energie zu sparen. Carsten Herbert, Energieexperte, Diplom-Bauingenieur und Autor von «Alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen» (Herder), führt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news drei Tipps aus, die sich auf den Wasserverbrauch, die Raumtemperatur und den Sommerbetrieb der Heizung beziehen.