Experte klärt auf: Wann ist eine Beziehung toxisch?

Lässt sich eine toxische Beziehung therapeutisch behandeln?

Hemschemeier: Wenn damit eine Paartherapie gemeint ist: In aller Regel nein. Einer der Partner hat meist gar kein Interesse daran oder versucht sogar, den Paartherapeuten zu manipulieren. Individuell kann man natürlich an Selbstliebe, Standards und seinem unsicheren Bindungsmuster arbeiten. Meist versucht man allerdings, den anderen zu «retten», was aber gar nichts bringt. Nachhaltig an sich arbeiten kann man nur, wen man eine toxische Beziehung verlässt und auch nicht wieder aufnimmt.