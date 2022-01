Experten besorgt: Jugendliche durch Corona-Pandemie stark belastet

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt nun die Christliche Medieninitiative pro e.V. In einer kürzlichen Befragung durch Umfrage.media schätzten 841 Personen ab 13 Jahren ihr Leben in der Pandemie ein. 64 Prozent der Teilnehmer gaben dabei an, seit Beginn der Gesundheitskrise mehr Stress zu verspüren. Rund 44 Prozent klagen über Depressionen, während 31 Prozent der Befragten mit Angstzuständen zu kämpfen haben.