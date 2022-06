Homeoffice-Pauschale

«Mit Homeoffice verbunden sind im Regelfall höhere Kosten für Strom-, Gas- und Wasserverbrauch und höhere Heizkosten. Um diesen (Mehr-)Kosten Rechnung zu tragen, hat man die Homeoffice-Pauschale neu eingeführt, welche man ab dem Steuerjahr 2020 nun nutzen kann. Zunächst gilt das auch für das Jahr 2022, was danach kommt wird aktuell noch auf politischer Ebene diskutiert. Damit man als betroffene Person die Mehrkosten nicht mühsam aufschlüsseln muss, was in der Realität häufig auch schwer bis gar nicht möglich ist, darf man als Vereinfachung 5 Euro pro Tag im Homeoffice absetzen und das für maximal 120 Tage im Jahr. Insgesamt können sich dadurch somit 600 Euro an Werbungskosten ergeben. Wichtig: An den Tagen, für die man die Homeoffice-Pauschale ansetzt, darf man nicht auch noch zusätzlich die Entfernungs- oder Kilometerpauschale für einen Arbeitsweg nutzen.»