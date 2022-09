Expertin klärt auf: Deshalb ist «Eifersucht ein ganz normales Gefühl»

Wie bewerten Sie den Ausdruck «gesunde Eifersucht»? Kann Eifersucht bis zu einem gewissen Grad gesund sein?

Desai: Ja, an diesem Begriff erkennt man die Stigmatisierung des Gefühls. Wenn wir von gesunder Eifersucht sprechen, dann gibt es ja auch ungesunde Eifersucht. Nur führt diese Einteilung meines Erachtens nicht dazu, dass Menschen besser mit dem Gefühl in sich umgehen können. Deshalb würde ich vorschlagen, dass wir da mal anders draufschauen. Hilfreich finde ich es zu wissen, dass wir alle die Welt und jede Situation immer nur von unserem eigenen Standpunkt aus sehen können. Den Standpunkt einer anderen Person hingegen kann ich nicht erraten. Wenn wir jetzt noch mal zurück zum Beispiel mit der Beförderung gehen: Bevor ich mich lange ärgere und rätsele, weshalb meine Vorgesetzte mich vielleicht übergangen hat, ist es besser einfach nachzufragen. Nur dann kann ich erfahren, weshalb sie sich so entschieden hat. Das ist auch so ein Klassiker in allen Beziehungen, egal ob im Job, in der Partnerschaft oder in Freundschaften. Wir meinen oft zu wissen, was die andere Person in einer Situation denkt oder fühlt, weil wir das aus unserer eigenen Erfahrung ableiten. Daraus entstehen sehr viele Missverständnisse, die wir nur in einem gemeinsamen Gespräch auflösen können. Das ist ja ganz oft der Fall, dass unser Gegenüber uns auf Nachfrage in seine Welt einlädt. So haben wir die Chance, die Sichtweise des anderen besser zu verstehen.