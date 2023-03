Expertin klärt auf: Kann Ernährungsumstellung bei Depressionen helfen?

Der Spruch «Du bist, was du isst» kommt nicht von ungefähr. Das, was auf dem Speiseplan steht, hat einen grossen Einfluss auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden. So gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Depressionen und Ernährung. Die falsche Ernährung kann sie begünstigen, die richtige kann bei der Heilung helfen. Dr. Franziska Rubin zeigt in «Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte - Heilen mit Lebensmitteln» (Becker Joest Volk Verlag) einfache Gerichte, die die Gesundheit fördern können. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt die Ärztin, warum wir uns wirklich glücklicher essen können. Hier drei Rezepte.