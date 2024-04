Expertin klärt auf: Was tun, wenn man ein Wespennest am Haus findet?

Wo befinden sich Wespennester besonders häufig?

Scharrer: Wespen bevorzugen in der Regel eine ungestörte Umgebung. Häufig befinden sich ihre Nester daher an Orten, die wenig besucht sind wie Dachböden, Geräteschuppen, Carports, Scheunen oder Gartenhäuschen. Auch an Dachgiebeln und unter Ziegeln siedeln Wespen sich gern an. Im Inneren nisten sich Wespen nicht selten im Rollladenkasten, in Fensterrahmen oder hinter Wänden oder Verkleidungen ein. Zudem kommt es auch vor, dass Wespen ihr Nest in der Erde bauen.