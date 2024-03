Expertin sicher: Harry und Meghan kehren nicht zur Royal Family zurück

Harry sagte: «Ich denke, jede Krankheit bringt Familien zusammen»

Prinz Harry und seine Ehefrau waren vor vier Jahren als arbeitende Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) im kalifornischen Montecito. Nachdem Anfang Februar 2024 die Krebs–Diagnose von König Charles bekannt geworden war, reiste Prinz Harry kurzerhand in seine Heimat, um seinem Vater einen Besuch abzustatten. Anschliessend wurde in der britischen Presse spekuliert, dass Harry möglicherweise vorübergehend in den königlichen Dienst zurückkehren wolle. Angeheizt wurden die Überlegungen durch ein Interview des 39–Jährigen in der US–Sendung «Good Morning America». Dort sagte der abtrünnige Royal: «Ich denke, jede Krankheit bringt Familien zusammen.» Er betonte zudem, dass er seine Familie liebe und «dankbar» dafür sei, dass er so schnell zu seinem Vater fliegen konnte.