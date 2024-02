«Extraordinary Everyday»: Alltagsmode wird jetzt aussergewöhnlich

Wie «Quiet Luxury»–Mode zum Eyecatcher wird

Um den Trend «Extraordinary Everyday» im Alltag umzusetzen, muss man lernen ein wenig «out of the box» zu denken. Die Basis bilden wie bei «Quiet Luxury» hochwertige Materialien, schlichte Schnitte, eine neutrale Farbpalette sowie subtile Details. Der Trick ist ein Teil in den Look zu integrieren, das zwar den Grundregeln entspricht, allerdings durch ein Detail aussergewöhnlicher aussieht als normal. Wie zum Beispiel eben Loafers mit Plateau–Absatz oder ein XXL–Blazer.