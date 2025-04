«Extrawurst»: Dreh der neuen Komödie mit Hape Kerkeling gestartet

Auch «Ballon»–Star Friedrich Mücke (44) und «Pumuckl»–Schauspielerin Anja Knauer (46) gehören dem Cast von «Extrawurst» an, das auf dem gleichnamigen Theaterstück von Dietmar Jacobs (58) und Moritz Netenjakob (55) basiert. Dass es in der Satire bitterböse zugeht, liegt auf der Hand: Vorlagengeber Jacobs und Netenjakob wirkten schliesslich auch als Drehbuchautoren an Herbsts Paraderolle «Stromberg» mit.