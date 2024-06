Extrem tiefer Ausschnitt: Cate Blanchett präsentiert Glamour-Jumpsuit

Cate Blanchett ist weiter auf der grossen Leinwand präsent

Neben ihrem Ausflug in die Modewelt ist Cate Blanchett, die bereits Oscars für ihre Rollen in den Filmen «Aviator» (2004) und «Blue Jasmine» (2013) einheimste, auch weiter auf der Leinwand präsent. Der Film «Rumours», in dem sie als deutsche Kanzlerin «Hilda Ortmann» neben Alicia Vikander (35) zu sehen ist, feierte im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere. Die Science–Fiction–Actionkomödie «Borderlands», in der Blanchett ebenfalls die Hauptrolle spielt, soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen. Unter der Regie von Steven Soderbergh (61) soll sie laut US–Branchenportal «The Hollywood Reporter» ausserdem gemeinsam mit Michael Fassbender (47) für den Spionagethriller «Black Bag» vor der Kamera stehen. Seit Mai laufen angeblich die Dreharbeiten in London.