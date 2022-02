«Extreme Schmerzen»: Lola Weippert landete im Urlaub im Krankenhaus

RTL-Moderatorin Lola Weippert (25) erlebt derzeit eine wahre Pechsträhne im Urlaub. «Ich nehme hier wirklich alles mit, ich lasse nichts aus», sagt die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Seit mehreren Wochen ist Weippert bereits in Südafrika. Nun enthüllt sie, dass sie seit Donnerstagnacht (3. Februar) unter «extremen Schmerzen» leide. Ihr erster Gedanke: eine gebrochene Rippe. Schuld sei jedoch etwas anderes: «Ich habe Blut in der Niere», erklärt die Moderatorin.