«F1» im Kino: Lohnt sich Brads Pit(t)-Stop auch für Formel-1-Laien?

Was damit gemeint ist: An «Top Gun: Maverick» fanden nicht nur Kampfjet–Begeisterte Gefallen, und so verhält es sich auch bei «F1». Im Grunde hat Regisseur Kosinski das Gerüst von «Top Gun: Maverick» aus der Luft und auf die Formel–1–Rennstrecke verfrachtet, dazu Tom Cruise (62) mit Brad Pitt ersetzt. Im Zentrum beider Werke steht eine ausserordentlich klassische Underdog–Geschichte: Ein alter Hund noch älterer Schule, der es den Jungspunden und erst recht sich selbst ein letztes Mal beweisen will.