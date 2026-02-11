«F1» mit Brad Pitt bekommt eine Fortsetzung

Produzent Jerry Bruckheimer zeigte sich «überrascht» und zugleich erfreut über die Auszeichnungen und Oscar–Nominierungen, die der Film erhalten hat. «Es war ein langer Weg bis zur Fertigstellung, weil wir einige Streiks verkraften mussten – aber am Ende hat der Film das Publikum weltweit begeistert.» Über Brad Pitt ergänzte Bruckheimer: «Ich habe noch nie zuvor mit ihm zusammengearbeitet, und es ist wirklich ein Vergnügen, mit ihm zu arbeiten.»