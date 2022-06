Fabian Fuchs aus Berlin ist der neue «Prince Charming»

Mit der Teilnahme an der Show verfolgt der 33-Jährige ein höheres Ziel: Fabian Fuchs will nicht nur seinen Mr. Right finden, sondern auch ein Zeichen setzen. «Gerade in der heteronormativ geprägten Gesellschaft ist es wichtig, Aufklärung zu leisten und zu zeigen, dass queere Menschen genauso nach der Liebe suchen wie alle anderen Menschen auch», betont er. Die «Hetero-Community» solle sehen, «dass die Themen rund um Liebe immer die gleichen sind - egal, wer wen liebt».