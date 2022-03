Fabian Hambüchen gewinnt «Schlag den Star»

Ein Duell der Olympiasieger hat es am Samstagabend auf ProSieben gegeben: Der Beachvolleyball-Star Julius Brink (39) und Turnass Fabian Hambüchen (34) traten in der Show «Schlag den Star» gegeneinander an. Am Ende hiess der Gewinner Fabian Hambüchen. Der 34-Jährige sicherte sich die 100.000 Euro in der Sendung, die wieder von Elton (50) moderiert wurde.