Fabian Hambüchen schwebt nach der Hochzeit auf Wolke sieben

«Wir wünschen uns auf jeden Fall Kinder»

Beide erinnern sich mit Freude an ihre Kennlerngeschichte zurück. Erstmals hätten sie sich beim Cross-Fit getroffen. Hambüchen habe von Anfang an eine «Vertrautheit» gespürt. Während des zweiten Corona-Lockdowns hätten die beiden dann viel Zeit gehabt, sich kennenzulernen, fügt seine Frau an. Das Paar lebe laut des Berichts nun in einem Eigenheim in Wetzlar. «Wir wünschen uns auf jeden Fall Kinder. Aber erst einmal wollen Fabi und ich unsere Zweisamkeit geniessen und gemeinsam die Welt erobern», erzählt die Braut.