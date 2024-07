Fabian Hambüchen und seine Vicky: Der Nachwuchs «kann noch warten»

Fabian Hambüchen über erste Begegnung: «Ich war hin und weg von Vicky»

Die Fitnesstrainerin pflichtet ihrem Ehemann bei und ergänzt: «Durch die Ehe habe ich das Gefühl, dass nichts unmöglich ist und wir gemeinsam alles schaffen können – egal was kommt.» Die beiden sind derzeit in Paris unterwegs, in erster Linie wegen den Olympischen Sommerspielen, aber die Romantik scheint bei den beiden auch keineswegs zu kurz zu kommen: «Ich liebe es, wenn wir durch die Strassen schlendern und uns treiben lassen. Paris hat einfach so viel zu bieten.»