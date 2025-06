Fabio Knez und Darya Strelnikova wandern nach Dubai aus

Fabio Knez und Darya Strelnikova lernten sich 2023 in der Datingshow «Are You the One – Realitystars in Love» kennen. Obwohl sie kein «Perfect Match» waren, kamen der Staubsaugervertreter und die gelernte Immobilienkauffrau zusammen. Fabio Knez wurde im Januar 2024 einem grösseren TV–Publikum bekannt. Der gebürtige Münchner zog für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» ins australische Dschungelcamp. Im März 2025 gab das Paar seine Verlobung bekannt.