Fabio Knez: Vom Staubsaugervertreter zum Dschungelcamp-Favorit

Nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin zog es Fabio ins Dating–TV. In «Make Love, Fake Love» bewarb er sich erfolglos um Yeliz Koc (30). Bei «Are you the One?» präsentierte er eine selbst designte Badehose, mit seinem eigenen Konterfei als Aufdruck. Er kam zwar nicht mit seinem von der Sendung vorgesehenen perfekten Match zusammen, dafür lernte er dort Darya Strelnikova kennen und lieben. Die ehemalige «GNTM»–Teilnehmerin ist jetzt seine Begleitperson in Australien.