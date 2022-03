«Fackeln im Sturm» und «Lethal Weapon»: US-Star Mitchell Ryan ist tot

Beinahe wäre er Jean-Luc Picard geworden

In einem Interview aus dem Jahr 2018 sagte Ryan, dass er beinahe die Rolle des Jean-Luc Picard in der TV-Serie «Star Trek: The Next Generation» (1987-1994) bekommen hätte. «Ich wurde ziemlich ernsthaft berücksichtigt, bis sie auf diesen unglaublichen britischen Schauspieler stiessen ... Patrick Stewart [81]», sagte er. «Ich weiss nicht, wie nah ich dran war, aber man sagte mir, dass ich wirklich in Betracht gezogen wurde und dass es gut aussah.» 1989 trat er in der Serie als der mit ihm zerstrittene Vater von Commander William Riker (Jonathan Frakes, 69) auf.