Fahri Yardım: «Ich bin heute weniger anfällig für Alltagsrassismus»

Wie gehen Sie heute mit Alltagsrassismus um?

Yardım: Das klingt jetzt edler, als es ist, aber irgendwann habe ich für mich entschieden, wer mich beleidigt. Ich bin heute weniger anfällig. Fast jede Beleidigung sagt mehr über die Person selbst aus als über mich. Natürlich nervt es, wenn mir Alltagsrassismus begegnet. Aber ich nehme solche unbewussten Angriffe nicht mehr so persönlich. Ich sehe sie eher als Spiegel des Gegenübers und seines Unvermögens, mit sich selbst klarzukommen. Sicherlich liegt es auch daran, dass ich mich weder über das Türkische noch über das Deutsche definiere. Und doch gelingt es nicht immer. Es gibt Momente, da lasse ich mich ärgern.