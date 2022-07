Fahri Yardim liebt Karl Lauterbachs «ungefährliche Männlichkeit»

Wie ist es zu Ihrer Teilnahme an «One Mic Stand» gekommen. Haben Sie sich freiwillig gemeldet?

Fahri Yardim: Nein, aber du kannst ja nicht Nein sagen, wenn Teddy dich fragt. Er hat mich angerufen und gesagt: ‹Willst du dich von mir coachen lassen? Dann auf die Bühne gehen und in kürzester Zeit ein einstudiertes Programm aufführen?› Er vertraut mir mehr, als ich mir selbst zutraue. Es müsste mich eigentlich zu Tränen rühren, dass er solche Chancen eröffnet, aber natürlich birgt diese Show auch die Gefahr, dass man an seine Grenzen stösst. Es ist schon sehr vermessen zu glauben, man könne in diese Kunstform - Stand-up-Comedy - mal eben so herein stolpern und dann irgendwie die Hütte abreissen. Im Grunde hat er durch sein Zutrauen eine Fallhöhe gebaut, um mich dann gnadenlos auf die Bretter klatschen zu lassen. So hüpfte ich sehenden Auges ins Verderben.