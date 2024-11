Fahrplan bis Neujahr: Diese «Tatort»-Highlights stehen an

26. Dezember: «Tatort: Made in China», Dortmund – Extra–Krimi am zweiten Weihnachtsfeiertag

In einem Asia–Shop wird eine blutverschmierte junge Frau mit einem Messer in der Hand festgenommen. Eine Goldkette gibt einen Hinweis auf ihre Identität: die Tochter der Dortmunder Fabrikantenfamilie Haiden. Sie behauptet, jemanden umgebracht zu haben, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Das Ermittlerteam Peter Faber (Jörg Hartmann, 55) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) tappt zunächst im Dunkeln. «Ein undurchsichtiger Fall mit Spuren vom Ruhrgebiet bis nach China», verspricht der WDR für den Extra–Krimi am zweiten Weihnachtsfeiertag.