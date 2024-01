Fakt oder Fake? Sieben Mythen über Kälte

Frauen frieren schneller als Männer

Nicht unbedingt. Männer haben zwar eine dickere oberste Hautschicht und einen höheren Muskelanteil, was besser gegen Kälte schützen kann. Frauen haben hingegen tendenziell einen höheren Körperfettanteil, weswegen sich dieser Irrglaube hartnäckig hält. Zutreffend ist das jedoch bei beiden Geschlechtern nur wenig. Sowohl Kleidung, Körperzusammensetzung und Stoffwechsel spielen eine Rolle. Die subjektive Empfindung von Kälte liegt also weniger an dem Geschlecht, sondern liegt laut Experten viel mehr an individuellen Unterschieden.