Falafel, Hummus und Co.: Klassische Rezepte aus der mediterranen Küche

Zubereitung: Die Zwiebel abziehen, fein hacken und in einer beschichteten Pfanne mit etwas Öl auf mittlerer Stufe in 4 Minuten glasig dünsten. Die Kartoffeln schälen und in 5 mm dünne Scheiben schneiden. Zu den Zwiebeln in die Pfanne geben und 25-30 Minuten garen, bis sie leicht gebräunt sind. Die Eier mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen verquirlen. Die Eiermischung in die Pfanne giessen und bei schwacher Hitze abgedeckt 10 Minuten stocken lassen. Wenn die Oberseite fest ist, die Tortilla auf einen grossen Teller stürzen und mit der Unterseite nach oben wieder in die Pfanne gleiten lassen. Die Hitze etwas erhöhen und Tortilla braun braten. Heiss servieren.