Falco bekommt Gedenkstätte in der Dominikanischen Republik

Die Falco Privatstiftung gab die Errichtung des Memorials am Dienstag bekannt. Die feierliche Einweihung am 19. Februar um 17:30 Uhr Ortszeit soll ein würdiger Rahmen werden. Zur Veranstaltung werden laut der Stiftung Falco–Fans aus aller Welt sowie zahlreiche Ehrengäste, Zeitzeugen, Wegbegleiter und Freunde des verstorbenen Künstlers erwartet. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben, Werk und internationale Bedeutung des Ausnahmemusikers dauerhaft zu bewahren. Auf der offiziellen Instagram–Seite wurden in den letzten Tagen bereits Bilder von den Baumassnahmen geteilt.