«Falcon Crest»-Star Jill Jacobson ist verstorben

Bekannt aus Serien wie «Falcon Crest» und «The New Gidget»

Von 1985 bis 1987 spielte Jacobson in 22 Episoden der CBS–Serie «Falcon Crest» mit, wodurch sie einem breiteren Publikum bekannt wurde. Von 1986 bis 1987 war die Schauspielerin ausserdem in «The New Gidget» zu sehen, einer Fortsetzung der ABC–Sitcom aus den 1960er Jahren mit Schauspielerin Sally Field (78). «Jills komödiantisches Timing war brillant», so «The New Gidget»–Co–Star Caryn Richman (68) über die Verstorbene. «Und ihre Begeisterung und Liebe zum Leben machten unsere gemeinsame Zeit am Set zu einem Vergnügen.»