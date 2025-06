Falka Klare: Erste Red-Carpet-Premiere mit den Eltern

Ein Familienmoment der besonderen Art: Falka Klare (geb. 2007) erlebte bei der Eröffnungsveranstaltung zum Filmfest München am Samstag ihre Red–Carpet–Premiere – und das an der Seite ihrer berühmten Eltern. Gemeinsam mit dem Stuttgart–«Tatort»–Kommissar Felix Klare und Schauspielerin Zora Thiessen schritt die junge Nachwuchsdarstellerin erstmals über den roten Teppich. Die Teenagerin war bereits in einigen Filmen zu sehen, zuletzt im Münchner «Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts», der Ende 2024 im Ersten ausgestrahlt wurde.