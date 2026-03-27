«Fall and Rise of Reggie Dinkins»: Kann Daniel Radcliffe Mockumentary?

Für gewöhnlich spricht man im Englischen von «The Rise and Fall of ...», also dem Aufstieg und Niedergang einer Person oder Sache. Schon mit seinem Titel zeigt die neue Sitcom «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» daher, die Dinge etwas anders anzugehen. Dass das der Serie im Stile solcher Mockumentary–Klassiker wie «The Office» ausgezeichnet gelingt, davon zollt nicht nur ein aktuell perfekter Score von 100 Prozent positiven Kritikerstimmen auf der Bewertungsplattform «Rotten Tomatoes». Worum geht es in der Sportcomedy, die ab dem 28. März bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst Wow startet?