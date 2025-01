«Fall der Brandmauer»: Unzählige Stars unterzeichnen offenen Brief

«Zum Fall der Brandmauer – gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD», heisst es in einem offenen Brief an Merz sowie Abgeordnete von Union, FDP und BSW. Sie drohten, «die ohnehin bröckelnde Brandmauer gänzlich einzureissen, indem sie für ihre Pläne zur Sicherheits– und Migrationspolitik die Zustimmung der AfD und eine faktische Zusammenarbeit mit dieser in weiten Teilen rechtsextremen Partei» in Kauf nehmen. «Dieser Pakt mit der AfD bedeutet einen historischen Tabubruch.»