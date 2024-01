Fall Epstein: Richard Branson wehrt sich gegen «haltlose» Behauptungen

Der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurde im August 2019 tot in seiner Zelle in einem Bundesgefängnis in New York aufgefunden. Dort wartete er auf seinen Prozess, unter anderem wurde ihm Menschenhandel vorgeworfen. Er soll Suizid begangen haben. Epsteins langjährige Lebensgefährtin und Komplizin Ghislaine Maxwell ist seit Juli 2020 inhaftiert. Im Juni 2022 wurde sie zu 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.