Falsche Frage bei «Wer wird Millionär?»: Die Panne gab es schon öfter!

Günther Jauch (68) sorgt seit 25 Jahren mit spannenden Quizfragen bei «Wer wird Millionär?» für Unterhaltung. In der vergangenen Show unterlief der RTL–Redaktion jetzt aber ein Fehler bei der 32.000 Euro–Frage: Alle Antwortmöglichkeiten waren falsch, die Frage war also unlösbar. In der Vergangenheit von «WWM» hatte schon mehrere Quizzer ein ähnliches Schicksal ereilt.