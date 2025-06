Falschnachricht über ihren Tod macht Anna Heiser «fassungslos»

Rückzug aus der Öffentlichkeit?

Bereits im März hat das Paar in einem Interview mit «Gala» verraten, dass es über einen Abschied aus der Öffentlichkeit nachdenkt. Damit wollen sie ihre Kinder vor bösen Kommentaren schützen. «Ich muss gestehen, dass wir uns überlegen, sobald die Kinder grösser sind, uns komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen», so Anna Heiser in dem Gespräch. Die Influencerin, die seit Jahren regelmässig Einblicke in ihr Familienleben teilt, begründet diese Überlegung mit den negativen Seiten des Online–Daseins: «Zum Schutz unserer Kinder. Wir bekommen nun einmal Hate–Wellen und die Kommentare sind teilweise unter der Gürtellinie.»