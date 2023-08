«Familie Anders»: Ann-Katrin Kramer mit Harald Krassnitzer in Therapie

Das sind die neuen prominenten Paare

Gisa Flake (37) und Knud Riepen (42) waren in der Auftaktfolge «Willkommen im Nest» (12. März) als prominentes Gastpaar zu sehen, Bettina Zimmermann (48) und Kai Wiesinger (57) in der zweiten Folge «Zwei sind einer zu viel» (19. März). In den beiden neuen Filmen geben sich Ann-Kathrin Kramer (57) mit «Tatort»-Star Harald Krassnitzer (62) sowie Natalie Spinell (41) mit Felix Hellmann (44) die Ehre.