«Familie Bundschuh»: Andrea Sawatzki und Axel Milberg drehen wieder

Eigentlich wollte Gundula Bundschuh nur Brötchen holen, was auf dem Land schon einmal eine Herausforderung sein kann. Doch am Ende tritt sie in dem Dorf, das kürzlich die neue Heimat der Bundschuhs geworden ist, gegen Ehemann Gerald um das Bürgermeisteramt an - Bundschuh gegen Bundschuh.