Familie und Freunde trauern um «Ghostbusters»-Star Jennifer Runyon

Runyons Tochter Bayley, die ebenfalls Schauspielerin ist, teilte eine rührende Hommage an ihre Mutter. Zu mehreren Bildern und Clips schrieb sie auf ihrem Instagram–Account: «Alle meine besten Eigenschaften stammen von dir. Ich würde alles für einen weiteren Tag mit dir geben.» Weiter betonte sie noch in einem Kommentar: «Sie war der gütigste und mitfühlendste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Meine beste Freundin. Ich war nicht darauf vorbereitet.»