Familien-Cover: Heidi Klum erstmals mit Leni und Henry auf einem Titel

Dass Leni und Henry – zwei von vier Klum–Kindern – selbst Gefallen am Modeln fanden, kommt nicht überraschend: Das Vorbild ihrer Mutter prägte beide früh. «Als ich aufwuchs und meiner Mutter bei der Arbeit zusah, wie glücklich sie dabei war und wie viel Spass ihr Job machte, hat mich das immer inspiriert», sagt Leni im «Paper»–Interview. «Wenn ich mit ihr ans Set kam, habe ich immer versucht, ins Bild zu kommen. Ich habe ihr den Maskenbildner geklaut, mich vor die Kamera gestellt und quasi den Tag gecrasht.» Henry beschreibt eine ähnliche Erfahrung: «Wir haben sie immer an ihren Drehtagen besucht. Sie sah einfach so aus, als hätte sie Spass. Und ich wollte dieses Gefühl auch haben.»