Familienauftritt: Charlène von Monaco glänzt im Spitzenkleid

Zuletzt blickte Charlène von Monaco bei Instagram auf einen wichtigen modischen Moment in ihrem Leben zurück. Nach dem Tod von Giorgio Armani (1934–2025) am 4. September verabschiedete sich die Fürstin von ihm. In einer persönlichen Botschaft, die die 47–Jährige veröffentlichte, hiess es: «Mit grosser Trauer haben der Fürst und ich vom Tod von Giorgio Armani erfahren. Er war eine Symbolfigur in der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die Generationen beeinflusst haben.»