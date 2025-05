Familienausflug in Cannes: Eva Longoria zeigt sich mit Sohn und Mann

Dauergast in Cannes

Seit nunmehr 20 Jahren zählt die 50–Jährige zu den Stammgästen der Filmfestspiele in Cannes. Auch in diesem Jahr ist Longoria seit Beginn des Festivals in der französischen Küstenstadt präsent – und begeistert einmal mehr mit ihren glamourösen Looks. Bei der Eröffnungszeremonie strahlte sie in einer an eine Diskokugel erinnernden Robe mit langer schwarzer Schleppe auf dem roten Teppich, bei der Premiere von «Mission: Impossible» erschien sie in einem grünen Glitzerkleid.