Familienausflug zum Walk of Fame: Ellen Pompeo enthüllt ihren Stern

Seit 2005 verkörpert Ellen Pompeo die Ärztin Meredith Grey in der Kultserie «Grey's Anatomy». Trotz ihres Abschieds in der 19. Staffel ist sie weiterhin das Herz der Serie und kehrt immer wieder in Gastauftritten an das Grey Sloan Memorial Hospital zurück. Aktuell ist die 21. Staffel in Deutschland auf Disney+ zu sehen.