Familienbande: Diese Geschwister mischen die Olympischen Spiele auf

Bob: Adam und Issam Ammour

Die beiden Viererbob–Brüder Adam (24) und Issam Ammour (32) aus Giessen sind ebenso ein festes Team bei Olympia. Er fahre zu den Spielen «nicht mit einem Kumpel, Freund, Bro, Vorgesetzten oder Kollegen – sondern mit meinem Piloten. Mit meinem Bruder», schrieb Issam Ammour im Januar bei Instagram. «Fast hätte ich aufgegeben. Es hat jemanden gebraucht, der mich auffängt – und mir wieder den Glauben gibt, dass ich es doch schaffen kann. Dieser jemand ist mein kleiner Bruder. Der jüngste von uns vier.» Adam erklärte der «Hessenschau» über die besondere Verbindung: «Wir gehen Hand in Hand in dem Sport. Das ist eine besondere Verbindung, wenn die Familie mit im Schlitten sitzt.»